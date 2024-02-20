Власть 20 февраля 2024, 14:26 Песков отреагировал на информацию о задержаниях при возложении цветов Песков ответил на сообщение о задержаниях при возложении цветов Навальному Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о задержаниях людей при возложении цветов. Он пояснил, что полиция действует в рамках закона, сообщило РИА «Новости».

«Правоохранительные органы выполняют свою функцию, действуют в соответствии с законом. Ничего больше я сказать не могу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Вдова Навального Юлия записала видеообращение, в котором обвинила власти страны в смерти мужа. Песков назвал ее высказывание голословным. Также он сообщил, что глава государства не смотрел ролик.

Блогер Алексей Навальный скончался в колонии «Полярный волк» 16 февраля. Его тело отвезли на экспертизу. Лидеры стран Запада обвинили в его смерти российские власти. Песков указал на хамство подобных заявлений.