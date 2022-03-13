Украинская община Крыма призвала Украину выполнить все условия России

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что для достижения мира на Украине ее власти должны выполнить все условия России и пересмотреть нынешнюю систему государственности. Об этом Гридчина сообщила РИА «Новости». Она подчеркнула, что спецоперацию в любом случае стоит довести до конца, нельзя «останавливаться на полпути».

По мнению Гридчиной, Украиной должны управлять «адекватные люди, которые наладят братские отношения с Россией».

Она предположила, что будущее государственное устройство Украины — федерация или конфедерация.

«Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства. Но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя», — отметила глава украинской общины Крыма.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту людей, «которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Минобороны РФ уточнило, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Россия и Украина ведут переговоры. Уже прошло три раунда. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, четвертый раунд переговоров назначат, «как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы». Он уточнил, что это может случиться в ближайшие дни.