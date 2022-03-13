Украина заявила о подходе к компромиссу в переговорах с Россией

Россия и Украина приближаются к компромиссу в переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. О ходе переговорного процесса он рассказал в интервью газете «Коммерсант».

Подоляк заявил, что российская сторона изменила свое видение ситуации. По его словам, сейчас в переговорах России и Украины есть движение к компромиссу.

Стороны приступили к оформлению договоренностей, однако договорились не раскрывать содержание переговоров, пока не согласуют ключевые позиции.

«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. <…> Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее», — сообщил советник.

Украинский переговорщик отметил, что будущий компромиссный документ должен быть всеобъемлющим и включать гарантии безопасности для обеих сторон.

После решения юридических вопросов состоится четвертый раунд переговоров. По словам Подоляка, встречу могут назначить завтра или послезавтра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на переговоры с Россией, писал «Взгляд».