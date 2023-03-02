Важное 02 марта 2023, 13:48 Богомаз опубликовал данные о погибших и раненных при атаке ДРГ в селе Любечане Губернатор Богомаз: в результате атаки ДРГ в Любечанах погиб водитель, ранен мальчик РИА «Новости»

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Водитель легкового автомобиля погиб в результате атаки ДРГ в селе Любечане Брянской области. Ранение получил мальчик 2012 года рождения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает», — добавил он.

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Ранее Богомаз сообщил, что ДРГ проникла на территорию Климовского района. В селе Любечане диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

В ряде СМИ появлялись данные о том, что пострадавший ребенок якобы скончался. Но в правительстве Брянской области эту информацию опровергли. Все обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

Несколько Telegram-каналов также распространили данные о том, что ДРГ удерживает заложников в селе Сушаны. Представитель Богомаза заявил, что данных об этом, а также о численности диверсантов в настоящее время нет.

В ФСБ подтверждали, что сотрудники ведомства и военные ведут мероприятия по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области.