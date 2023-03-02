Важное 02 марта 2023, 13:46 Кремль назвал дату проведения заседания Совета безопасности Представитель Кремля Песков: Путин проведет заседание Совета безопасности 3 марта РИА «Новости»

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Оперативное заседание с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 3 марта. На четверг таких планов нет. Так прокомментировал сообщение об экстренном заседании Совбеза официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами», — заявил он.

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Планов для проведения экстренного заседания на четверг, 2 марта, у российского лидера не было, добавил Песков.

Сообщения о срочном проведении заседания Совета безопасности России появились в Telegram-каналах после нападения украинских боевиков на села в Брянской области. Эту информацию подтвердил в беседе с журналистами член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что время заседания пока не определили.

Представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин получает полные доклады о ситуации в Брянской области от руководителей спецслужб и силовых ведомств.

Кроме того, глава государства находится на связи с губернатором региона Александром Богомазом, который докладывает ему о происходящих событиях.