Мир 04 мая 2023, 15:47 США отвергли свою причастность к атаке беспилотников на Кремль Представитель Белого дома Кирби: США не причастны к атакам дронов на Кремль Freepik

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Соединенные Штаты не причастны к атакам украинских беспилотников на здания Кремля в ночь на 3 мая. Об этом в эфире MSNBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США не знают, кто стоял за этим ударом. Он также заверил, что Вашингтон не причастен к произошедшему.

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«Мы такого не делаем и не имеем к этому отношения», — сказал представитель Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников на здания Кремля стоят США, поскольку без их ведома Украина не пошла бы на такие действия. Он также назвал попытки Киева и Вашингтона откреститься от произошедшего смехотворными.

Два беспилотника атаковали Кремль ночью 3 мая, их засекли и сбили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в момент атаки президент Владимир Путин не пострадал, так как находился в резиденции в Московской области. Повреждения получили два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца. Их заменят на днях.