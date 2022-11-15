Власть 15 ноября 2022, 13:46 Песков назвал резолюцию о репарациях Украине «формализацией грабежа» Представитель Кремля Песков: резолюция ГА ООН формализует грабеж резервов России РИА «Новости»

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Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине по сути представляет собой «формализацией грабежа» российских резервов через площадку международного института, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Его процитировал ТАСС.

«Организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он добавил, что Россия выступает «категорически против» принятого решения, а оно «не является юридически обязывающим».

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Вчера Генассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о возмещении ущерба Украине со стороны России. Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал на «юридическую ничтожность» положений этого проекта и уличил его соавторов в попытке «легализовать нелегализуемое». О том, что резолюция фактически не имеет силы, «360» также рассказал политолог Евгений Михайлов.