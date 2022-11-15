Эксклюзив 15 ноября 2022, 11:32 Политолог заявил, что резолюция ООН о репарациях не имеет юридической силы Политолог Михайлов: ООН потеряла субъектность после резолюции о репарациях Украине

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После поддержки резолюции о необходимости России выплатить репарации Украине Генассамблея ООН окончательно стала объектом влияния американцев. Однако такое решение никакой юридической силы в любом случае не имеет. Такое мнение в разговоре с «360» выказал политолог Евгений Михайлов.

«Резолюция Генассамблеи ООН, что Россия должна выплатить репарации Украине, говорит, что эта организация полностью потеряла свою субъектность и стала объектом влияния американцев и их союзников. Сама она не имеет юридической силы. Ее имеют только решения Совета Безопасности, где Россия имеет право вето», — заявил Михайлов.

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По его мнению, данное решение связано с тем, что американцы и их партнеры хотят официально легитимизировать отъем золотовалютных резервов у России. Речь идет о более 300 миллиардах. Эксперт считает, что Запад хочет оправдать воровство под видом отдачи этих денег на восстановление Украины.

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«После окончания спецоперации и решения всех поставленных задач та Украина, которую мы знали раньше, перестанет, на мой взгляд, существовать. Никто не задается вопросом — может быть, потребовать репарации у США для Ирака, Сирии, Вьетнама, где они нанесли колоссальный ущерб», — добавил собеседник «360».

На его взгляд, ООН сейчас не является международным арбитром. По его словам, организацию со временем могут реформировать. Скорее всего, это произойдет после окончания СВО.

«Тот кусочек Украины, который останется после проведения спецоперации, уже не будет ни для кого иметь какой-либо роли. Как только Россия вернет себе свои русские территории, интерес к Украине потеряется», — резюмировал Михайлов.

Ранее участники спецсессии ГА ООН поддержали резолюцию о возмещении России ущерба Украине. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение агонией организации.