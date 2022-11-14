Мир 14 ноября 2022, 23:49 Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

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Участники спецсессии Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию о возмещении ущерба Украине. Как сообщил ТАСС, проект поддержали 94 страны.

Принятая резолюция предполагает создание международного реестра причиненного Украине ущерба, а также разработку механизма для возмещения убытков.

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За проект резолюции выступили 94 государства, 14 проголосовали против, 73 воздержались.

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Против высказались Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центральноафриканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал этот проект «юридически ничтожным». И добавил, что резолюция призвана «легализовать нелегализуемое» с точки зрения действующего международного права.

Сообщалось также, что для финансирования Украины могут начать использовать замороженные российские активы. По словам первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, бывшие партнеры России на Западе хотят таким образом придать «некую видимость легитимности» своим попыткам присвоить замороженные активы РФ.