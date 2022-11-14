Мир 14 ноября 2022, 20:41 Небензя назвал ничтожным проект резолюции о репарациях Украине Постпред РФ при ООН Небензя: резолюция о репарациях Украине юридически ничтожна РИА «Новости»

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Проект резолюции Генассамблеи ООН о взимании «репараций» с России в пользу Украины «юридически ничтожен». Об этом заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН при Украине.

«Положения проекта не выдерживают никакой критики. Они являются юридически ничтожными», — процитировал Небензю ТАСС.

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Он также констатировал, что проект резолюции призван «легализовать нелегализуемое» с точки зрения действующего международного права. При этом последствия принятия такой резолюции могут бумерангом ударить по самим ее соавторам, и они «не могут не осознавать» этого, добавил постпред России при ООН.

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Еще в сентябре президент Польши Анджей Дуда на Генассамблее ООН потребовал у России выплатить военные репарации Украине. При этом Польша и сама не скрывает, что хотела бы получить российские репарации за Вторую мировую — якобы СССР оккупировал ее территорию и подверг репрессиям поляков.