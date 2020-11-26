«Северный поток — 2» лишился сертификатора. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта из-за угрозы санкций США.

«Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона „О защите энергетической безопасности Европы“ (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект „Северный поток — 2“, подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — приводит РИА «Новости» слова представителя компании.

DNV GL занималась документами и проверяла строительные работы на соответствие стандартам. Специалисты компании следили за испытаниями и подготовкой судового оборудования во время прокладки газопровода. После окончания строительства DNV GL должна была выдать сертификат соответствия.

Вашингтон собрался ввести дополнительные санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами на строительстве газопровода. Сенаторы и представители нижней палаты парламента США уже договорились включить поправки о новых ограничениях в законопроект оборонного бюджета на 2021 год.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал санкции Штатов попыткой вмешательства в международное право и подчеркнул, что это недопустимо.