Песков назвал безопасность россиян в Афганистане безусловным приоритетом

Обеспечение безопасности россиян, находящихся в Афганистане, остается безусловным приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безопасность россиян остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля накануне подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал ситуацию в Афганистане на женевских переговорах с американским коллегой Джо Байденом. Песков при этом оставил без комментариев сообщения в СМИ о том, что Путин на встрече с Байденом якобы выступил против военного присутствия США в Афганистане и Средней Азии.

Путин ранее поручил министру обороны Сергею Шойгу организовать эвакуацию россиян из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации. Всего из страны планируют вывезти более 500 человек, среди них граждане не только РФ, но и других стран ОДКБ, а также Украины.

Движение «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, ранее заявило о хороших отношениях с Россией.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.