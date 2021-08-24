Песков подтвердил, что Путин обсуждал с Байденом планы США по Афганистану

Тема Афганистана и вывода войск США действительно обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Путин и Байден обсуждали Афганистан на переговорах еще до коллапса в этой стране, когда американцы уже готовились окончательно вывести оттуда свои войска. Однако Песков не стал раскрывать детали.

«Нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости. Так не принято», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Путин на встрече с Байденом якобы выступил против присутствия США в Афганистане и Средней Азии, заявил, что в Кремле или МИД необязательно должны давать разъяснения по каждой такой публикации, будь она правдивой или фейковой, особенно если речь идет о содержании переговоров между лидерами государств.

Песков также заявил, что США не должны перекладывать с себя ответственность за ситуацию в Афганистане, где на фоне вывода американских войск власть захватили боевики движения «Талибан»*.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.