Шойгу организовал эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана

Более 500 граждан России будут эвакуированы из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации. Это следует из поручения президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу.

Организована эвакуация более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Для выполнения задачи создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов. На их борту находятся бригады военных медиков.

Ранее талибы* заявили, что рассчитывают налаживать диалог с соседними государствами. В частности, представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим сообщил, что у движения складываются хорошие отношения с Россией и Китаем.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.