Талибы* заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем

У движения «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, складываются хорошие отношения с Россией и Китаем. Талибы* рассчитывают налаживать диалог с соседними государствами.

Представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим заявил об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Китай — соседняя страна, и у нас хорошие отношения с ней, и то же самое можно сказать о России», — подчеркнул он.

Мохаммад Наим добавил, что отношения с Ираном, Китаем, Пакистаном, Узбекистаном и другими государствами у талибов* уже сложились.

«Эти страны [нас] не беспокоят. У нас есть отношения и постоянная связь с соседями Афганистана, и мы хотим их развивать», — отметил представитель «Талибана»*.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, напомнил ТАСС, говорил, что о талибах* российская сторона намерена судить по их действиям. Чтобы оценить ситуацию в Афганистане, потребуется время.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.