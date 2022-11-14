14 ноября 2022, 14:15
Песков напомнил киевскому режиму, что Херсон — часть России
Пресс-секретарь Кремля Песков оставил без комментариев приезд Зеленского в Херсон
В администрации президента России отказались комментировать информацию о приезде украинского лидера Владимира Зеленского в Херсон. Пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь напомнил, что эта территория — часть России, сообщили «Известия».
«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации», — сказал он на брифинге.
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Агентство Reuters сообщило, что Владимир Зеленский приехал в Херсон. Он выступил перед подразделениями Вооруженных сил Украины, заявил о готовности к миру и предупредил, что журналистов не пустят в захваченный город. В Херсоне начала работать подконтрольная киевскому режиму областная администрация и объявили комендантский час.
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Нескольких местных жителей привязали к столбам, сообщил RT. Их фото опубликовало агентство Associated Press. Таким образом их наказали за сотрудничество с военными.
Украина за репортажи из Херсона лишила аккредитации некоторых иностранных журналистов. Без разрешений остались минимум шесть человек, в том числе сотрудники CNN и SkyNews.
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