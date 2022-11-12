Мир 12 ноября 2022, 21:41 Офис Зеленского объявил комендантский час в Херсоне Киевские власти объявили комендантский час в Херсоне РИА «Новости»

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В Херсоне начала работать подконтрольная киевскому режиму «областная военная администрация». Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Начальник Областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция, СБУ уже работают в городе и области», — сказал он.

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Янушевич 12 ноября объявил в введении в Херсоне комендантского часа. Также в городе ограничили въезд и выезд якобы из-за проводимого там разминирования.

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«Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17:00 вечера до 08:00 утра комендантский час [по местному времени]», — объявил Янушевич.

Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин ранее предложил осуществить переброску сил за Днепр. После приказа министра обороны Сергея Шойгу российские войска начали переходить на левобережную часть.

Вооруженные силы Украины пытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску российских войск. Боевики ударили по Новой Каховке во время эвакуации населения. В результате погиб один человек, еще три получили ранения.