Спецоперация 14 ноября 2022, 09:23 Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews после репортажей из Херсона «Детектор медиа»: власти Украины лишили CNN и SkyNews аккредитации за репортажи о Херсоне

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Шесть журналистов, включая представителей CNN и SkyNews, остались без аккредитации после репортажей из Херсона. Такое решение приняли власти Украины. Об этом сообщили сотрудники местного издания «Детектор медиа».

«Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews», — рассказали они.

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По их словам, после перехода Херсона под контроль Украины в городе работали представители и других изданий. Среди них сотрудники «Детектор медиа» отметили Hromadske и «Рада». Причем представители второго СМИ организовали включение из города во время эфира.

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Заявление «Детектор медиа» подтверждено недавним заявлением Минобороны Украины. Представители ведомства отмечали, что ряд изданий лишился аккредитации на работу в зоне боевых действий. Это произошло из-за нарушения запрета на рассказ о положении дел в Херсоне.

Минобороны Украины официально заявило о переходе города под контроль ВСУ 11 ноября. По данным ВГА со стороны этого государства, после отвода российских войск из Херсона в населенном пункте осталось около 100 тысяч мирных жителей.