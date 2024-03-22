Важное 22 марта 2024, 13:17 Песков напомнил, что у замороженных российских активов есть владельцы Песков назвал абсурдным мнение, что замороженные активы РФ никому не принадлежат РИА «Новости»

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Абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов», — сказал официальный представитель Кремля.

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Запад, пытаясь изъять замороженные активы России, создает все более «утонченные» схемы. Банковский аналитик Максим Осадчий ранее отмечал, что новый этап предусматривает создание сложной юридической конструкции с применением SPV.

Пока лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по поводу использования доходов от российских замороженных активов. Но украинскому президент Владимиру Зеленскому сама идея очень нравится. Он предложил изъять не только начисленные проценты, но и сами счета.