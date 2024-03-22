Мир 22 марта 2024, 11:21 Зеленский на саммите ЕС заявил о позоре Европы Зеленский назвал нехватку артиллерийских боеприпасов ВСУ позором Европы Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в недостаточной военной помощи. Он назвал снарядный голод украинской армии позором Европы, сообщила немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau.

Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к участникам саммита лидеров и правительств стран Евросоюза. Он призвал их предоставить больше зенитных систем ПВО для отражения атак со стороны России при помощи ракет и беспилотников.

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«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой позорно для Европы в том смысле, что Европа может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал он.

Украинский президент также поддержал идею использования доходов от замороженных российских активов. Он предложил изъять не только начисленные проценты, но и сами счета.

Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард допустил расширение военной помощи Украине. По его мнению, поддержка не должна ограничиваться поставкой вооружений.