Мир 22 марта 2024, 12:07 Аналитик Осадчий: западные схемы по активам РФ не соответствуют международному законодательству

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что Запад, пытаясь изъять замороженные активы России, создает все более «утонченные» схемы. Данная тактика все же имеет слабое место, отметил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Так, новый этап предусматривает создание сложной юридической конструкции с применением SPV. Однако «ахиллесовой пятой» этих действий является несоответствие международному законодательству, пояснил эксперт.

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По его мнению, ответом на реализацию таких мер может стать изъятие активов, принадлежащих «недружественным» нерезидентам, добавил «Взгляд».