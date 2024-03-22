22 марта 2024, 02:11
На саммите ЕС не смогли договориться по поводу активов России
Лидеры ЕС на саммите не смогли договориться по замороженным активам России
Лидеры стран Евросоюза на саммите не смогли договориться по поводу использования доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине. Главы государств поручили министрам продолжить работу в этом направлении, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.
«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины», — сказано в заявлении.
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Глава ЕК призвала совет проработать предложение главного евродипломата Жозепа Борреля, который заявил, что лидеры стран должны поручить министрам в кратчайшие строки утвердить предложение.
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