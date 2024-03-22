Мир 22 марта 2024, 02:11 На саммите ЕС не смогли договориться по поводу активов России Лидеры ЕС на саммите не смогли договориться по замороженным активам России РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза на саммите не смогли договориться по поводу использования доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине. Главы государств поручили министрам продолжить работу в этом направлении, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины», — сказано в заявлении.

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Глава ЕК призвала совет проработать предложение главного евродипломата Жозепа Борреля, который заявил, что лидеры стран должны поручить министрам в кратчайшие строки утвердить предложение.