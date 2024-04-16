16 апреля 2024, 13:20
Памфилова вручила Путину удостоверение президента
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Об этом сообщили на сайте Кремля. Нынешний глава государства набрал 87,28% голосов.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и всех сотрудников ЦИКа за работу.
Реклама
«Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин.
Глава Центризбиркома назвала итоги президентских выборов в России удивительными и отметила, насколько мудрым оказался народ.
«Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», — отметила она.
Владимир Путин лидировал на выборах с 87,28% голосов. Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие более 87 миллиона россиян. После победы Путин заверил россиян, что приложит все усилия для оправдания доверия проголосовавших за него. Президент пообещал сделать все, чтобы реализовать масштабные нацпроекты и программы, о которых он заявлял в послании Федеральному собранию.
Инаугурация президента России состоится 7 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед этим знаковым мероприятием предпринимаются максимальные меры безопасности.
Элла Памфилова
Россия
Владимир Путин
Выборы
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама