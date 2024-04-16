Важное 16 апреля 2024, 13:20 Памфилова вручила Путину удостоверение президента

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Об этом сообщили на сайте Кремля. Нынешний глава государства набрал 87,28% голосов.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и всех сотрудников ЦИКа за работу.

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«Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин.

Глава Центризбиркома назвала итоги президентских выборов в России удивительными и отметила, насколько мудрым оказался народ.

«Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», — отметила она.

Владимир Путин лидировал на выборах с 87,28% голосов. Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие более 87 миллиона россиян. После победы Путин заверил россиян, что приложит все усилия для оправдания доверия проголосовавших за него. Президент пообещал сделать все, чтобы реализовать масштабные нацпроекты и программы, о которых он заявлял в послании Федеральному собранию.

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед этим знаковым мероприятием предпринимаются максимальные меры безопасности.