12 марта 2024, 19:08
Названа предположительная дата инаугурации президента России
РИА «Новости»: инаугурацию президента России проведут 7 мая
Избранный президент России вступит в должность 7 мая. Дату инаугурации главы государства назвал РИА «Новости» источник в Госдуме.
Собеседник агентства добавил, что на следующий день — 8 мая — дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
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Закон «О выборах президента России» предписывает провести торжественную церемонию вступления президента в должность по истечении шести лет с того момента, как пост занял предыдущий российский лидер.
Голосование на президентских выборах сделали трехдневным: оно пройдет 15, 16 и 17 марта. В отдаленных и труднодоступных местностях России процесс стартовал досрочно 25 февраля, как и на кораблях, которые в указанные дни будут находиться в плавании.
ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента четырех человек — Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Владимира Путина.
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