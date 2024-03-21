Важное 21 марта 2024, 13:20 Путин пообещал приложить все усилия для оправдания доверия россиян РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие проголосовавших за него россиян. Заявление прозвучало в обращении главы государства к гражданам по итогам выборов.

«Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать», — подчеркнул он.

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Глава государства добавил, что такой уровень доверия «повышает ответственность за Россию, за благополучие народа», а также требует еще большей отдачи и эффективности от него и его команды. Путин заверил, что сделает все для реализации масштабных нацпроектов и программ, заявленных в послании Федеральному собранию.

Президент резюмировал: выборы продемонстрировали, что Россия — «одна большая дружная семья», уверенная в своем будущем и придерживающаяся избранного ею исторического пути.

ЦИК 21 марта озвучил официальные итоги президентских выборов. Путин набрал 87,28% голосов и лидировал с огромным отрывом.