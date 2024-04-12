Важное 12 апреля 2024, 13:29 Кремль заявил о максимальных мерах безопасности перед инаугурацией президента Песков рассказал о мерах по пресечению провокаций перед инаугурацией Путина

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Враги всегда рассматривали знаковые мероприятия как повод для попытки дестабилизировать обстановку в России. Но страна уже научилась с этим бороться и способна противостоять подобным вызовам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мерах безопасности перед инаугурацией Путина.

Он добавил, на сегодняшний день все силовые и специальные службы России работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности во всех сферах. Но попытки внешнего вмешательства продолжаются регулярно.

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«Значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривается нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились, как с этим бороться и как этому противостоять. Все вместе научились», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин после победы на выборах с результатом 87,28% для вступления в должность обязан пройти процедуру инаугурации. Она пройдет 7 мая 2024 года.

В соответствии с законом дату назначают после истечения шестилетнего срока со дня вступления в должность действующего главы государства. В прошлый раз присягу на Конституции Владимир Путин принес 7 мая 2018 года.