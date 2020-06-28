Памфилова призвала критиков голосования по Конституции пойти в наблюдатели

Все критики, недовольные ходом всероссийского голосования по поправкам к Конституции, могут стать официальными наблюдателями. С этим предложением выступила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Она осудила тех, кто «ловит из-за угла», поскольку у них нет официальной информации.

Ранее Памфилова раскрыла уловки ряда избирателей на голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил «Царьград». Некоторые граждане пытались отдать свой голос дважды — традиционным способом и посредством электронного голосования.

За первые три дня голосования по поправкам к Конституции явка составила 28,46%. Свое мнение по предложенным изменениям в основной закон страны выразили свыше 30 миллионов россиян.

Первые дни голосования по Конституции прошли без серьезных нарушений, сообщили в СПЧ.

О важнейших событиях в ходе общероссийского голосования — в онлайн-трансляции «360».