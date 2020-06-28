Более 30 млн россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции в первые три дня

За первые три дня голосования по поправкам к Конституции явка составила 28,46%. Свое мнение по предложенным изменениям в основной закон страны выразили более 30 миллионов россиян.

«На утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%)», — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Возможностью проголосовать дистанционно уже воспользовались 75% москвичей и жителей Нижегородской области, которые предварительно оформили заявки. Всего в онлайн голосовании приняли участие 895 562 человека.

Из всех проголосовавших сограждан 58% пришли на избирательные участки. 39% проголосовали на выездных голосованиях, которые организовали УИК, или на дому. Самыми активными оказались жители Тувы — с поправками к Конституции определились 41,98% жителей региона.

Голосование по поправкам к Конституции России продолжается уже четвертый день. За все время серьезных нарушений или сбоев не было. Мероприятие продлится до 1 июля. Его решили провести в течение нескольких дней из-за пандемии коронавируса: люди практически не пересекаются на избирательных участках.

О важнейших событиях в ходе общероссийского голосования читайте в онлайн-трансляции «360».