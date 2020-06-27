Представители СПЧ побывали на 80 избирательных участках в разных регионах 25–27 июня.

«У нас не такой большой ресурс [как у Общественной палаты РФ], полмиллиона наблюдателей мы собрать не можем, но зато люди очень опытные в СПЧ. [По поводу нарушений] нет никаких серьезных замечаний», — сказал Фадеев.

Члены СПЧ обращали особое внимание на соблюдение санитарных норм. По этому вопросу они также не зафиксировали каких-либо нарушений. Избирательные участки для голосования представляют собой безопасные места с эпидемиологической точки зрения.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало 25 июня по всей стране. Основной день голосования — 1 июля. Однако выразить свое мнение можно в любой день в промежутке между этими датами. За первые два дня общая явка составила 19,49%, а это более 21 миллиона россиян.

Электронное голосование проходит в Москве и Нижнем Новгороде. Этот метод можно будет применить и на предстоящих выборах в Госдуму, отметил «Царьград». В таком случае необходимо соблюсти три условия: безопасность, конституционность и анонимность.