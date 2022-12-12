Эксклюзив 12 декабря 2022, 11:35 «Опыт, ум, патриотизм». В ЛДПР объяснили решение Виктора Бута вступить в партию Замглавы ЦА ЛДПР Кашеварова рассказала, как Виктор Бут вступил в ЛДПР РИА «Новости»

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Россиянин Виктор Бут несколько дней назад вернулся из американской тюрьмы и почти сразу решил вступить в ЛДПР. Замглавы центрального аппарата партии Анастасия Кашеварова сказала «360», что либерал-демократы приняли его сразу, потому что нуждаются в таком однопартийце настолько же, насколько и он в них.

«Никто у нас силой никого в партию не затаскивает. <…> Спустя долгое время Виктор Бут вернулся на родину, это было его желание вступить в партию, и партия рада таким членам», — сказала она.

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Анастасия Кашеварова объяснила, что председатель партии, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий работал и продолжает работать над освобождением россиян за рубежом. Он добивался, например, возвращения Константина Ярошенко, Марии Бутиной и самого Виктора Бута.

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В ЛДПР не удивились решению Виктора Бута присоединиться. Бывший заключенный, по словам Анастасии Кашеваровой, долгое время жил по принципу «не врать и не бояться», который совпадает с лозунгом ЛДПР. Она заявила, что ЛДПР разговаривает с людьми на понятном языке, без бюрократии, и многие бывшие пленные, попавшие без вести после освобождения вступают в нее.

Пока назначение Виктора Бута на какой-либо пост в партии не обсуждали, потому что он только что изъявил желание в нее вступить. Но, уверены в центральном аппарате, это вопрос времени.

«Потому что опыт, ум, патриотизм, выносливость и мужество Виктора Бута востребованы в партии. Партия в нем, как и он в ней, нуждается. Скорее всего, произойдут дальнейшие шаги», — сказала Анастасия Кашеварова.

Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за продажу оружия, он провел за решеткой 14 из них. Его выпустили в обмен на американку Бриттни Грайнер, которую приговорили в России к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Обмен состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.