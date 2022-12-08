Общество 08 декабря 2022, 14:06 Освобожденный из США летчик Ярошенко занял пост в Общественной палате России Летчика Константина Ярошенко назначили зампредом комиссии в Общественной палате России РИА «Новости»

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В Общественной палате России избрали первого заместителя председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов. Им стал летчик Константин Ярошенко, объявили в Telegram-канале организации.

Итоговое пленарное заседание палаты прошло 8 декабря. Его участники назначили Константина Ярошенко зампредом комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов, а Галину Дзюбу — замруководителя межкомиссионной группы по работе с обращениями граждан и общественным проверкам.

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Константин Ярошенко стал членом Общественной палаты России в октябре. В указе президента его назвали правозащитником и общественным деятелем. Летчик рассказал «Газете.ru», что решил сосредоточиться на помощи россиянам, которые оказались в трудной ситуации за границей.

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Ярошенко вернулся в Россию в апреле 2022 года из США, где получил 20 лет тюрьмы. Его арестовали в 2010 году и обвинили в подготовке поставки партии кокаина. Летчик признался, что самым сложным стало заключение в Либерии, где его пытали, не давали еды и воды.