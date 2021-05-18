Обсуждение выхода из Договора по открытом небу в Совфеде отложили

В Совете Федерации отложили принятие решения о выходе России из Договора по открытому небу. Точная дата неизвестна.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в среду, 19 мая, Совфед не будет обсуждать денонсацию Договора по открытом небу.

«Но принято решение с подачи Верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже. Надежда умирает последней», — передал слова Слуцкого ТАСС.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он является одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. После выхода из договора США в нем остались 33 страны. В их числе Россия, большинство европейских государств и Канада.

Однако Россия вслед за США решила выйти из Договора по открытому небу. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации документа. В начале мая правительство России постановило одобрить и представить Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу.