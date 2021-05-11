Россия закроется от наблюдателей. Договор по открытому небу потерял доверие

Россия вслед за США выйдет из Договора по открытому небу. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внес президент Владимир Путин. Документ разрешал проводить полеты-инспекции над своей территорией для контроля за вооружением. После денонсации договора двумя мировыми державами документ потеряет смысл, но отменять его не будут.

Контрольный полет

Страны-участницы подписали Договор по открытому небу 24 марта 1992 года. После выхода США в нем остались 33 страны. В их числе Россия, большинство европейских государств и Канада.

Документ обязывал страны предоставлять возможность иностранным инспекциям пролетать над своей территорией для проверки выполнения обязательств соглашений по контролю за вооружениями. Количество инспекций ограничивалось годовыми квотами, которые зависели от размеров территорий. К примеру, над Россией и США можно было проводить до 42 полетов, над остальными странами — 12 и меньше.

На борту самолетов устанавливалась специальная фотоаппаратура, которая проходила освидетельствование во всех странах. Кроме иностранных инспекторов, в полете обязательно принимали участие представители государств, чью территорию проверяли. Вылет осуществлялся только с определенного аэродрома. В России их четыре: в Кубинке, Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

Американский вылет

США объявили, что выйдут из Договора по открытому небу в мае 2020 года, за шесть месяцев до окончательной денонсации соглашения. Госдепартамент обвинил Россию в нарушениях нескольких пунктов документа.

Речь шла об ограничении полетов над Калининградской областью. Договор разрешает полеты на расстояние до 5,5 тысячи километров, но Москва ввела лимит в 500 километров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила такое решение тем, что полеты наблюдателей над этим регионом мешали гражданским самолетам и сказывались на работе аэропорта Храброво. Она подчеркнула, что партнеры по договору летали над Калининградской областью вдоль и поперек.

«Наши попытки договориться с ними о некой разумной сдержанности успеха не возымели», — подчеркнула Захарова.

Второй претензией был отказ России проводить полеты вдоль границ Абхазии и Южной Осетии. Москва объясняла это тем, что полеты не могут проводиться ближе чем на 10 километров от границы государств, которые не входят в число участников договора. Но США не признавали независимость двух республик и считали их частью Грузии.

Россия тоже высказывала свои претензии к США. Американцы отменили ночные остановки для отдыха инспекторов и отказались проводить дозаправки самолетов. Кроме того, над территорией Гавайских островов, где находится штаб Тихоокеанского флота, установили ограничение на полет в 900 километров. Такие же ограничения действовали для Аляски и Алеутских островов.

Потеря доверия

После выхода США из Договора по открытому небу там остались Россия и ряд других стран, среди которых есть члены НАТО, которые вполне могут передавать любую полученную информацию в Вашингтон. Таким мнением с «360» поделился вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Европейские страны являются союзниками США по Североатлантическому блоку. Они обязаны передавать любую информацию, которая может быть полезна для обороны. То есть Америка вышла, летать над ней невозможно, но при этом она все равно будет получать информацию. Поэтому сейчас Россия выходит. Это такой симметричный шаг, чтобы закрыться», — пояснил он.

По словам эксперта, после выхода России договор потеряет смысл. Алексей Макаркин отметил, что европейские страны не станут вести полеты для наблюдения за вооружением друг друга. Но при этом сам документ полностью упразднять не будут в надежде, что Россия и США могут к нему вернуться.

«Проблема договора была в том, что это был документ с высокой степенью доверия друг к другу. Но сейчас Россия не доверяет Америке и наоборот. Это стало главным основанием, почему Вашингтон денонсировал договор», — отметил Алексей Макаркин.

Эксперт не исключил, что Москва публично объявила о начале прекращения действия документа в рамках подготовки к предстоящему российско-американскому саммиту, который может пройти в июне.

«Это своего рода такой серьезный сигнал о серьезности намерений. О том, что Россия и по другим вопросам не будет уступать в одностороннем порядке», — подытожил он.