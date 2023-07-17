Происшествия 17 июля 2023, 12:03 Путин поручил отремонтировать Крымский мост после теракта Песков: Путин поручил организовать ремонт на Крымском мосту и наладить движение транспорта Пресс-служба Следственного комитета

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Президент России Владимир Путин поручил организовать ремонт на Крымском мосту после теракта и наладить движение транспорта в сторону полуострова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

После атаки на мост Путин заслушал доклады зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

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Президент получит новые доклады о ситуации на Крымском мосту к 19:00 и проведет совещание по видеосвязи, сказал Песков.

Хуснуллин по поручению главы государства вылетит в Крымский регион, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после атаки.

Путин также поручил помочь людям, находящимся в пути на крымском направлении, отметил пресс-секретарь президента.

Мост атаковали в ночь на 17 июля. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, пострадала их 14-летняя дочь.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия и возложил ответственность за случившееся на украинские спецслужбы, сообщили «Известия».