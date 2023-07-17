17 июля 2023, 07:20
Состояние Крымского моста после ЧП оценили в Минтрансе
Минтранс: повреждение дорожного полотна имеется на пролетах Крымского моста
Повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста имеется со стороны республики Крым. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства транспорта России.
«Со стороны Крыма имеются повреждения дорожного полотна на Крымском мосту. Конструкции пролетов находятся на собственных опорах», — подчеркнули в ведомстве.
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Кроме того, в Минтрансе не подтвердили информацию в Сети о повреждениях опор.
В настоящее время специалисты продолжают исследовать состояние моста.
Утром в понедельник на Крымском мосту произошло ЧП, глава полуострова Сергей Аксенов сообщал об остановке движения. На место выехали ответственные службы и правоохранительные органы.
Также глава Крыма отмечал, что железнодорожное сообщение по мосту возобновят до 09:00 утра.
Крымский мост
Крым
ЧП на Крымском мосту
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