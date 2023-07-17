Общество 17 июля 2023, 07:20 Состояние Крымского моста после ЧП оценили в Минтрансе Минтранс: повреждение дорожного полотна имеется на пролетах Крымского моста РИА «Новости»

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Повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста имеется со стороны республики Крым. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

«Со стороны Крыма имеются повреждения дорожного полотна на Крымском мосту. Конструкции пролетов находятся на собственных опорах», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, в Минтрансе не подтвердили информацию в Сети о повреждениях опор.

В настоящее время специалисты продолжают исследовать состояние моста.

Утром в понедельник на Крымском мосту произошло ЧП, глава полуострова Сергей Аксенов сообщал об остановке движения. На место выехали ответственные службы и правоохранительные органы.

Также глава Крыма отмечал, что железнодорожное сообщение по мосту возобновят до 09:00 утра.