Власть 31 декабря 2022, 17:52 Новогоднее обращение Путина в этом году побило рекорд по продолжительности ТАСС: новогоднее обращение президента Путина впервые продлилось 9 минут

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Новогоднее обращение президента Владимира Путина в россиянам в этом году стало самым продолжительным. Оно продлилось девять минут, сообщил ТАСС.

Первыми поздравление услышали жители Камчатки — там новый год уже наступил.

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Путин впервые обратился к россиянам не на фоне Кремля, а из штаба Южного военного округа, где выступил в окружении военнослужащих и участников спецоперации. Глава государства назвал всех воинов СВО героями и заявил, что разделяет боль родственников погибших солдат. По словам Владимира Путина, судьбоносные события уходящего года заложили основу независимости страны. Он отметил, что борьба России за свое будущее станет вдохновляющим примером для других стран, и пообещал, что вместе удастся преодолеть трудности и сохранить страну «великой и независимой».

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В прошлом году новогоднее обращение президента длилось почти шесть с половиной минут, в 2020-м — шесть.

Рекорд по хронометражу новогоднего обращения — больше 10 минут — пока принадлежит первому президенту России Борису Ельцину. Он решил именно в этот день объявить о своей отставке.