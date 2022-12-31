Важное 31 декабря 2022, 14:56 Путин в новогоднем поздравлении к россиянам выступил вместе с военными Президент Путин: 2022 год отделил мужество и героизм от предательства

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Уходящий год был годом судьбоносных решений и мощной консолидацией российского общества, заявил президент Владимир Путин во время новогоднего поздравления россиян. По словам главы государства, 2022-й помог отделить мужество и героизм от предательства и малодушия.

В этом году Владимир Путин выступил с новогодним обращением вместе с военными. Президент подчеркнул, что прошедший год многое расставил по своим местам. Судьбоносные события, произошедшие в 2022 году, стали рубежом, закладывающим основу независимости, добавил он.

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По словам главы государства, сейчас Россия сражается за своих людей и настоящую независимость. Защита Родины — это священный долг для всех россиян, и только от их воли зависит суверенное и независимое будущее страны, подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что жители страны никогда не допустят раскола России, а судьба государства сейчас — главное.

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Президент высказался о ситуации на Украине. По его словам, Запад использует страну и ее жителей для раскола России. Несмотря на все заверения о мире, западные страны готовились к агрессии, уточнил Путин.

Глава государства напомнил, что РФ объявили настоящую санкционную войну. Он поблагодарил военных и поздравил их с наступающим Новым годом.