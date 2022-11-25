Власть 25 ноября 2022, 23:15 Нового главу правительства назначили в Херсонской области Андрея Алексеенко назначили новым главой правительства Херсонской области Публичное достояние

Читать 360tv в

Новым главой правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной администрации.

«Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — отметили в сообщении.

Реклама

В администрации уточнили, что ранее на этой должности находился Сергей Елисеев. После успешного проведения референдума в регионе и решения задач на посту председателя правительства он вернулся в Калининградскую область.

Реклама

Алексеенко начал свою карьеру с работы инженером по техническому надзору на заводе. В региональной администрации его охарактеризовали как настоящего профессионал своего дела, который добился успеха упорным трудом, и выразили надежду на то, что он наладит мирную жизнь в Херсонской области.

Украина 11 ноября объявила, что контролирует Херсон. Однако пресс-секретарь президент Дмитрий Песков напомнил, что город остается частью России. Он также добавил, что решений о переносе столицы из Херсона после отвода российских войск пока не принималось.