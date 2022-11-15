Важное 15 ноября 2022, 13:13 Песков заявил, что Херсон пока останется столицей региона Представитель Кремля Песков: решений перестать считать Херсон столицей региона не было РИА «Новости»

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Решений о том, чтобы перестать считать Херсон столицей области после отвода российских войск, пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий на вопрос журналистов.

«Каких-либо иных решений не принималось», — процитировал ТАСС представителя Кремля.

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Жителей Херсонской области с середины октября стали переселять с правого берега Дона из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ и разрушения плотины Каховской ГЭС, которое повлекло бы затопление жилых домов. В конце октября з ону переселения решили расширить на 15 километров. Командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назвал обстановку в Херсоне опасной для гражданского населения.

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Позже ВС России ради сохранения жизни и боеспособности военных отвели войска за Днепр. Украина заявила о своем контроле над Херсоном 11 ноября. Тем не менее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Россия отстоит всю территорию региона и он останется в ее составе. О том, что Херсон остается частью России, напомнил накануне и Песков.