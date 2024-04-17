17 апреля 2024, 12:57
«Нюансы будут». Песков — о церемонии инаугурации президента
Песков: церемония инаугурации президента стандартная, но будут нюансы
Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет по стандартному сценарию, однако будет несколько нюансов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — сказал официальный представитель Кремля.
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Песков добавил, что обо всех изменениях будут информировать заранее.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Как сообщили в Кремле, перед этим знаковым мероприятием предпринимаются максимальные меры безопасности.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Она указала на беспрецедентную консолидацию общества в ходе выборов и мудрость народа.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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