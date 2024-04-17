Важное 17 апреля 2024, 12:57 «Нюансы будут». Песков — о церемонии инаугурации президента Песков: церемония инаугурации президента стандартная, но будут нюансы РИА «Новости»

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Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет по стандартному сценарию, однако будет несколько нюансов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что обо всех изменениях будут информировать заранее.

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Как сообщили в Кремле, перед этим знаковым мероприятием предпринимаются максимальные меры безопасности.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Она указала на беспрецедентную консолидацию общества в ходе выборов и мудрость народа.