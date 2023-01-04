Важное 04 января 2023, 21:14 Награды за мужество получат шесть раненных в Макеевке военных Врио главы ДНР Пушилин: президент принял решение о награждении шести военных из Макеевки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин принял решение наградить шесть пострадавших российских военных, которые вытаскивали выживших сослуживцев после удара ВСУ по пункту временного размещения в Макеевке. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который посетил раненых. Видео с места появилось в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова.

Он пояснил, что раненые рассказали ему, что после прилета HIMARS, часть военных, которые смогли отдышаться бросились к развалам здания, чтобы вытащить людей.

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«Насколько я понял, что президент принял решение наградить шесть человек. Это по кому у меня есть информация. Но таких ребят будет гораздо больше», — заявил Пушилин.

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Врио главы ДНР пояснил, что министерство обороны сейчас собирает информацию, чтобы представить проявивших себя военных к награждению.

«Это очень важно, что ребята думали не о себе, а о своих товарищах, о своих сослуживцах», — подытожил Пушилин.

О представлении к наградам военнослужащих, которые помогали вытащить людей из-под завалов в Макеевке, ранее заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время посещения госпиталя в Ростове-на-Дону, куда привезли раненых.

Он подчеркнул, что после взрыва военные с контузиями и ранениями спасали своих сослуживцев и не остановились даже после приезда спасателей.