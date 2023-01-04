Происшествия 04 января 2023, 15:12 Раненных при ударе ВСУ по Макеевке военных предложили наградить Губернатор Азаров: раненные при ударе по Макеевке военные вытащили из-под завалов выживших РИА «Новости»

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Получившие ранения во время ракетного удара по пункту размещения в Макеевке российские военные вытаскивали из-под завалов своих сослуживцев. Они не остановились даже после приезда сотрудников МЧС и, рискуя жизнью, разбирали завалы, чтобы добраться до выживших. Как сообщило издание «Сова», об этом рассказал губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров, посетивший раненых военных в госпитале Ростова-на-Дону.

Азаров подчеркнул, что чем больше узнает о событиях в Макеевке, тем сильнее у него растет уверенность, что отправившиеся на специальную военную операцию земляки — герои.

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«После обстрела и рядовые, и офицеры — с ранениями, с контузией — спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов. Продолжали помогать и когда прибыли сотрудники МЧС. Помогали, рискуя своей жизнью. К сожалению, есть погибшие, рядовые, представители командного состава. Погиб замкомандира полка», — рассказал губернатор.

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Глава региона добавил, что за проявленную отвагу и мужество в самый тяжелый момент он намерен ходатайствовать о представлении военных к государственным наградам.

Удар по месту временной дислокации российских военных в Макеевке украинские боевики нанесли в новогоднюю ночь. Они выпустили шесть ракет HIMARS, две из которых перехватили средства ПВО, напомнило издание «ФедералПресс».

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в ночь на среду, 4 января, уточнил, что число погибших в Макеевке выросло до 89 человек. Тела погибших нашли в ходе разбора завалов.

Он подчеркнул, что командиры, офицеры и солдаты приняли все меры для спасения пострадавших. Все раненые получили первую медицинскую помощь. Погибшим заместитель командира полка Севрюков назвал подполковника Бачурина.

Причиной удара, по словам представителя Минобороны, стало массовое использование военными мобильных телефонов. Противник зафиксировал сигнал и определил координаты для цели ракетного удара.