На Камчатке заметили улучшение экологической ситуации в Авачинской бухте

По словам руководителя региона, в некоторых местах на берегу специалисты действительно обнаружили выброшенных морских ежей и звезд.

«Присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звезд, в одном месте видели несколько осьминогов», — отметил он.

Погибших морских обитателей увидели и на дне моря. Водолазы опускались в Вилючинске 4 октября, на глубине в 4-5 метров они обнаружили скопления погибших морских ежей и звезд.

«Такая полоса идет. После нее море живое, подтверждают они, там таких явлений нет», — заявил глава региона.

Причины гибели морских обитателей предстоит выяснить ученым. При этом цвет воды уже нигде не отличается от нормального, пятен и загрязнений нет. Эти выводы подтверждаются данными, полученными после облета квадрокоптеров.

Туристы продолжают отдыхать на берегу моря, добавил губернатор.

Ранее Солодов пригласил экологов, блогеров, представителей СМИ и всех неравнодушных граждан утром 4 октября на совместный осмотр побережья Авачинского залива, где зафиксировали загрязнение воды нефтепродуктами. Он знал об ежедневных заборах анализов проб, но ситуация оставалась противоречивой. Именно поэтому губернатор предложил собраться и совместно осмотреть все основные точки, а после на месте обсудить наблюдения.

Солодов пригрозил уволить должностных лиц, которые замалчивают ситуацию с загрязнением океана в области Авачинской бухты или приукрашивают факты.

Первыми тревогу об экологической катастрофе забили местные серферы. После контакта с водой у них пострадали глаза, появилось раздражение на коже. Результаты пробы показали превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два. Четверть тонны проб с загрязненного побережья Камчатки самолетом отправили в Москву.

Управление СК по Камчатскому краю начало проверку после массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива.