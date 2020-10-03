Кладбище морских животных. Как воды Тихого океана стали отравой на Камчатке

Мертвая рыба, осьминоги и тюлени — все это можно увидеть на камчатском Халактырском пляже. По оценкам очевидцев, погибли тысячи морских животных — и это могло произойти из-за загрязнения воды едкими химикатами. Вещества опасны не только для обитателей океана, но и для людей. Источник разлива пока не нашли.

Источник фото: Instagram/snowave_kamchatka

Отравление людей

Первыми тревогу на Камчатке забили серферы, которые в течение всего года приезжают на популярный Халактырский пляж. В конце сентября они заметили резкие изменения в Тихом океане.

«Он стал агрессивным и делает что-то с глазами ребят <...>. Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается. Длится это уже не один день», — поделилась в Instagram занимающаяся серфингом жительница полуострова Елена Горанко. Она добавила, что лично увидела на берегу погибшую ларгу и несколько чаек. Причем никаких видимых повреждений или ран у них не было.

Спустя пару дней еще один дайвер опубликовал свою историю в соцсети. Плавание чуть не закончилось для него серьезным ущербом для здоровья. «После серфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трех метров (хотя у меня идеальное зрение)», — написал Максим Илясов.

По словам мужчины, врач диагностировал у него ожог роговицы глаза. Справиться с проблемой удалось только с помощью специальных капель и промывания.

За рассказами спортсменов последовали видео местных жителей. Они показывали пляж, засыпанный горами мертвой рыбы, осьминогами и другими морскими обителями.

«Вот видите, как по кладбищу идешь. Вот осьминог — такого-то хищника как выбросило? <…> Ребят, тут вообще просто все завалено морской живностью. Там на дне что-то выжило вообще?» — задался вопросом автор роликов.

А на этих кадрах женщина засняла мертвых тюленей, выброшенных на берег. Если полистать карусель, то становится жутко от того, что химикаты сделали с животными. Вода в океане поменяла свой цвет радикально.

Старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуровский пояснил «360», что оценить нанесенный ущерб сложно, так как никто не знает, что именно происходит на дне и в толще воды.

«Есть свидетельства дайверов, которые ныряли не так далеко от берега, конечно. Они сообщают, что дно завалено. Буквально вся живность лежит на дне мертвая. То, что выбросило на берег, это очень очень маленькая часть того урона, который был нанесен», — сказал Згуровский.

Что известно о причинах загрязнения

Внимание на ситуацию обратил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он поручил специалистам проверить воду у Халактырского пляжа.

«На место уже выехали специалисты Росгидромета и представители Министерства природы и экологии. Они возьмут необходимые пробы воды для оперативного прояснения ситуации. Буду делиться с вами объективной информацией», — сообщил глава региона.

Взятые пробы выявили загрязнение воды не только у Халактырского, но и у двух соседних пляжей. В океане зафиксировали превышение фенолов и нефтепродуктов.

«Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышено содержание нефтепродуктов, фенолов», — сказал врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Позже он уточнил, что количество нефтепродуктов превысило предельную норму в четыре раза, а фенолов — в 2,5 раза. По словам властей, в воду могло попасть машинное масло, но откуда именно, пока непонятно. Местных жителей призвали в ближайшее время не ловить рыбу и не купаться.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с загрязнением. Контролировать выполнение поручения будет аппарат полномочного представителя.

Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия Юрий Трутнев вице-премьер.

К разбирательствам подключилась Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство организовало проверку. «К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. Прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства, также будет дана оценка исполнению законодательства об охране вод», — сообщила пресс-служба.

Специалисты работают на месте и выясняют, что именно стало источником выброса химикатов в океан. Есть версия, что загрязнение могло начаться из-за утечки на одном из проходящих судов. Местные предполагали, что во всем может быть виноват военный полигон, находящийся недалеко от побережья. Но в Минобороны уже ответили, что учения с тяжелой техникой там не проводились с июня. Перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России там также не было.

Дороже золота

Утром 3 октября блогер и журналист Юрий Дудь опубликовал кадры загрязнения в Instagram. По его словам, это то, что происходит на Камчатке прямо сейчас.

В своем посте Дудь процитировал серфера Антона Морозова. Мужчина заявил, что вода начала меняться еще три недели назад, когда у людей стали появляться неприятные симптомы после купания. Боль в глазах и отравления списывали на аллергию, но потом появились новости с результатами проб воды.

«Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация, и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому», — рассказал Морозов.

Старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуровский отметил, что ситуация — сигнал того, что до сих пор не уделяется достаточного внимания сохранению окружающей среды, когда ведутся какие-либо работы или добывается нефть.

«Вся система борьбы с загрязнениями окружающей среды у нас в достаточной степени не выстроена. Это регулярно происходит то в одном, то в другом месте. Камчатка всегда славилась своими биологическими ресурсами. Последнее, что тревожит, это уделение в большей степени приоритета добыче минерального сырья и нефти, то есть того же золота. В то время, когда это „страна лосося“, что называется», — подчеркнул Згуровский.