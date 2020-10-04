Четверть тонны проб с загрязненного побережья Камчатки отправили в Москву

Всего в столицу в специальных контейнерах отправили 250 килограммов груза.

«Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались», — приводит сайт слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Глава региона вместе с ответственными лицами объехал камчатские бухты после массовой гибели морских животных. Экологические проблемы подтвердились. Солодов пригрозил уволить чиновников, которые могли скрыть или преукрасить факт загрязнения окружающей среды.

На днях на нескольких пляжах Камчатки нашли сотни погибших морских обитателей. Местные власти заявили, что в воду попали нефтепродукты и фенолы, однако точную причину отравления акватории еще предстоит выяснить.