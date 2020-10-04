Губернатор Камчатки пригрозил уволить чиновников скрывших загрязнение океана

Чиновники Камчатского края, которые скрывали или приукрашивали ситуацию по загрязнению акватории Тихого океана, ответят за это своими должностями. Об этом заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Солодов.

«Если выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — заявил он.

Глава региона пояснил, что сейчас он находится на Халактырском пляже. Информация о загрязнении воды и жалобы серферов на здоровье подтвердились. Сейчас специалисты берут новые пробы воды, песка, останков рыб и донных отложений. Все собранные материалы отправят в Москвы для исследования. Все результаты власти края получат уже сегодня.

Отдельно губернатор обратился к тем, кто пострадал после купания в загрязненных водах. Он попросил этих людей обратиться в краевую больницу, чтобы им поставили точный диагноз.

Владимир Солодов заявил, что сегодняшняя ситуация ясно показала, что в стране нет системы мониторинга по неблагоприятным экологическим явлениям. Информацию власти и специальные службы получают от блогеров и неравнодушных граждан.

Я обращусь в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга постоянных неблагоприятных явлений в окружающей среде Владимир Солодов Губернатор Камчатского края.

Он подчеркнул, что на основе дистанционного зондирования и космических снимков можно быстро находить пострадавшие участки и максимально оперативно принимать решения для того, чтобы не доводить ситуацию до критической.

Владимир Солодов отметил, что вместе со специалистыми намерен отправиться в другие бухты побережья, где жители жаловались на массовый мор морских обитателей и изменение цвета воды.

Жители Камчатки сообщили о тысячах мертвых морских млекопитающих, которых выбросило на берег Тихого океана. Местные серферы пожаловались, что от контакта с водой начинается раздражение на коже и сильно болят глаза.

Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков заявил, что не исключено химическое загрязнение воды. Но откуда пришла химия пока неизвестно.

С требованием установить причины экологического ЧП к властям обратился полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Следственный Комитет начал проверку на Камчатке. Она пообещала передать все документы, замеры и пробы, чтобы правоохранители нашли причастных к загрязнению воды.