«Мы никому не должны доказывать». Путин призвал сохранить правду о Второй мировой

Россия должна не доказывать миру свою роль во Второй мировой войне, а сделать все, чтобы правда не забывалась. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», — сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что в России создается центр с архивными фото и видеоматериалами, которые на десятилетия вперед не позволят «извращать историю». Президент подчеркнул, что этот центр защитит память отцов и дедов, которые отдали жизни в борьбе с фашизмом.

Президент отметил, что все забывается, но историю Великой Отечественной Россия не должна никому позволить стереть.

Ранее президент говорил, что центр архивных документов и его сайт будут открытыми и для россиян, и для всего мира. В нем будут представлены материалы о Второй мировой войне.

Дискуссия о Второй мировой войне обострилась в связи с годовщиной освобождения Варшавы в 1945 году. Польские политики заявили, что в этот день их спасли от фашизма, но советский режим не принес им свободы.