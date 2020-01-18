Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Он пообещал, что страна заткнет «поганый рот» правдивой информацией о случившемся тем, кто переписывает историю.

Такое заявление президент России сделал во время встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией Владимир Путин.

Президент вспомнил про Израиль, который ни на секунду не забывает о Холокосте. Он подчеркнул, что страна поступает правильно, не давая забыть о геноциде евреев всему миру.

Путин отметил, что из всех жертв СССР в Великой Отечественной войне почти 70% погибших были жителями РСФСР — территории сегодняшней России. Он подчеркнул, что мир не должен забывать их, поэтому пообещал сделать центр архивных документов, который будет открыт не только для жителей нашей страны, но и для иностранцев. Президент заявил, что Россия не позволит никому даже попытаться переиначить историю и представить ее в дурном свете — в этом ей помогут официальные документы.

«мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — заявил Путин.

Ранее президент России пообещал выплатить всем ветеранам Великой отечественной войны и другим категориям, которые к ним приравнены, по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Труженики тыла к празднику получат по 50 тысяч рублей.