Власти Польши продолжают врать. Архив Минобороны России станет контрударом по искажению истории

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками. В материалах содержатся донесения о кровопролитных боях за город, данные о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации, информация о зверствах, совершаемых нацистскими войсками и Армией Крайовой. Основная цель публикации архивов — борьба за историческую правду, которую Польша, кажется, пытается скрыть.

К 75-летию освобождения Варшавы, на празднование которого не позвали Владимира Путина, российское Минобороны опубликовало архивные документы, в которых содержится информация о защите и последствиях штурма Варшавы. Польский МИД прочитал донесения 40-х годов и заявил, что уважает героизм красноармейцев, но сталинский режим принес только боль.

«Мы уважаем пролитую кровь в борьбе с нацизмом, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и упадок экономики. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу», — говорится в сообщении МИД Польши.

Чуть раньше нижняя палата парламента Польши приняла документ, согласно которому Советский Союз одинаково с Третьим рейхом виноват в развязывании Второй мировой войны.

И неприятными словами эта история может не ограничиться — исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Польша планирует демарш против России в Израиле.

Что в архиве Минобороны?

Архив «Варшава в огне» рассказал об убийствах англичан и американцев в лагере смерти Треблинка в Польше. Отмечается, что там убили как минимум 500 представителей этих стран.

В материалах говорится об уничтожении нацистами культурного наследия: в январе 1945 года гитлеровские войска полностью разрушили несколько кварталов Варшавы, в которых стояли важные исторические достопримечательности.

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповрежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», — говорится в политдонесении в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.

Источник фото: Минобороны/схема немецкой сети концлагерей на территории Польши

Часть архива посвящена зверствам Армии Крайовой — организатору Варшавского восстания в 1944 году. Члены группировки убивали украинцев и евреев, а также брали в заложники советских офицеров, сбежавших из фашистского плена.

«Реакционные элементы, в первую очередь боевая подпольная организация АК, так называемый ПКБ (польский корпус безопасности), проводил ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы», — указано в отчете разведчика штаба фронта с позывным Олег.

Информационная контркампания

Минобороны не просто так публикует архивные документы. По мнению политолога Наталии Елисеевой, действия Минобороны — «информационная контркампания», направленная на Польшу. А ведь в начале января сейм Польши заявил, что собирается «запретить России истолковывать историю по-своему». Да и польская пресса предупредила об информационной войне с РФ.

Этот шаг можно рассматривать как информационную контркампанию. Заявления, которые делаются польской стороной, не подкреплены фактическими данными. Идет информационная атака на подрыв истории. РФ решила отвечать согласно протоколу — мы выкладываем исторические данные Наталия Елисеева.

Публикация документов именно в Сети не простое совпадение. Это нужно, чтобы заинтересованные люди со всех уголков мира могли прочитать историческую правду. Однако все равно самыми активными читателями являются россияне.

По мнению Елисеевой, самым удачным способом донести факты до большого количества людей — рассказывать им об этом в соцсетях.

Источник фото: Минобороны/благодарность польского генерала дивизии

Но зачем Польша пытается переписать историю? Елисеева отметила, что политическая верхушка страны всегда руководствовалась своими интересами. А сейчас она «пытается отыграться» и снять с себя те деяния, которые совершила до войны. В качестве примера политолог привела «расовые законы» в Польше, когда евреи «побежали к самому дьяволу».

Евреи побежали к самому дьяволу, делали это осознанно. Насколько в Польше была беда, что они делали это осознанно? Это очень не любят вспоминать. Чтобы с себя снять эту историческую ответственность, чтобы как-то переписать историю, чтобы сделать вид, что „мы ни при чем“, они пытаются возложить всю вину на Советский Союз и Россию Наталия Елисеева.

Польский народ за дружбу с Россией

Политолог Эдуард Попов по просьбе «360» объяснил, что польская общественность готова к диалогу с Россией, однако во власти почти нет пророссийских персонажей, которые могут повлиять на улучшение отношений с РФ.

Примерно треть польского населения выступает или за дружеские, или за добрососедские отношения с нашей страной. В польских политических кругах эти настроения никак не проявлены Эдуард Попов.

Источник фото: Минобороны/выпуск газеты «Советский боец», посвященный освобождению Варшавы

По мнению политолога, Польша и Европа хотят использовать Россию не как равного себе, а как младшего партнера для решения своих «европейских дел». И сейчас Польша, а точнее руководящая партия «Право и справедливость», проводит политику, чреватую серьезными рисками — она «дергает двух тигров за усы». Первый — Россия, а второй — Германия. Попов подчеркнул, что Варшава не обладает ресурсами ни экономическими, ни политическими, которые позволили бы стране выступать посредником между Россией и Европой.

Поляки претендуют на кусок пирога, который проглотить не смогут Эдуард Попов.

Россия для Польши — «экзистенциальный враг»

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев оценил публикацию секретных архивов на тему освобождения Польши. Он посчитал, что это важный вклад в борьбу с дезинформацией, которую Польша «бросает» в мировую общественность на протяжении десятков лет.

Только фактами можно крыть антисоветские, а местами русофобские мифы, которые последовательно на протяжении последних 30 лет распространяет Польша. Причем делает это на государственном уровне и не только в Польше, но и в значительной части мира Вадим Трухачев.

Источник фото: РИА «Новости»/солдаты Красной армии и Войска польского на улицах Варшавы

Все эти годы, по словам Трухачева, Россия почти не противостояла дезинформации, которую распространяла Польша. Но в последнее время власти страны начали жестко отвечать польскому руководству и напоминать, кто действительно освободил его страну. Тем более что после освобождения войсками Красной армии Польша получила очень хорошее преимущество — обширный выход к Балтийскому морю, но современная Варшава «предпочитает это не замечать».

Трухачев объяснил, почему польские власти недолюбливают Россию. По его словам, все началось с борьбы с социалистическим прошлым и его демонизации. Так страна пыталась оправдать свой «поворот на Запад».

Для польской элиты любая Россия — царская, советская или демократическая — является экзистенциальным врагом. Происками России объясняются почти все неурядицы, которые есть в Польше и были на протяжении последних 500 лет Вадим Трухачев.

Трухачев отметил, что русофобские выпады со стороны Польши идут не от США, а от властной верхушки самой страны, которая «обнаглела от безнаказанности». Политолог сказал, что высказывание Уинстона Черчилля о том, что Польша — «гиена Европы», было совершенно правильным.