Польша назвала объекты культуры, которые «утратила из-за СССР»

Польша составила список объектов культуры, которые считает утраченными по вине Советского Союза. Власти отметили, что страна «понесла огромные потери» из-за действий правительства СССР.

Перечень объектов культуры, в утрате которых Польша винит СССР, опубликовало в своем Twitter МИД страны.

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь», — сказано в посте.

В список попали семь картин: «Мадонна Глоговская», «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже», «Девочка с голубем», «Птичий двор», «Портрет Иоганна фон Шварцвальдта», «Лесной пейзаж» и «Диптих зимних полей».

В этом году Россия отметит 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что «заткнет поганый рот» тем, кто переписывает историю событий 1941–1945 годов.